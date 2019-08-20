Tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü
Tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü
İstanbul selle boğuşurken tatilde olan İmamoğlu’na, 1 gün sonra gittiği Eminönü’nde esnaf sitem etmişti.
İBB Başkanı'nın buna rağmen inceleme sonrası yeniden Bodrum’a döndüğü ortaya çıkmıştı. Seçim sonrası 2 kez izne ayrılan ve tepki çeken İmamoğlu, bugün tatilden döndü.
İstanbul’u vuran sel sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana 2. kez izne çıktığı ortaya çıkmış; akşam saatlerine kadar açıklama yapmamıştı.
Büyük tepki çeken durumun ardından İmamoğlu 1 gün sonra Eminönü’nü ziyaret etmiş, esnaf ise 'Neredesiniz' diyerek sitemde bulunmuştu.
İNCELEME SONRASI YİNE BODRUM’A GİTTİ
Eminönü esnafı çözüm beklerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önceki günkü birkaç saatlik ziyaretin ardından tatilini tamamlamak için yeniden Bodrum’a dönmüştü.
Sosyal medyada tatiline Bodrum’da devam eden İmamoğlu’nun çekilmiş fotoğraflarını görenler tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI
Sosyal medyada mesaj yağarken İmamoğlu bugün tatilini tamamlayarak İstanbul’a geri döndü.
Saat 13.45'te sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı.
İmamoğlu, tatile gitmesine yönelik eleştiriler sonrası "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimiz devam ediyor" dedi.
KOMŞUSU FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI
Bodrum’a geri dönen Ekrem İmamoğlu’nun Gündoğan’da bulunan Olabella Piu adlı ultralüks rezidansta kaldığı komşularının fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.
İmamoğlu’nun kaldığı rezidansta daire fiyatları ortalama 13 milyon TL.