Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci güne girildi. Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerine yönelik atışların ardından dün saat 22.00 sıralarında zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.
Gece boyu terör hedefleri, uçaklar ve kara destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürdü. Uçakların 30 kilometre derinliğindeki alanları vurduğu sırada zırhlı birlikler de Tel Abyad ile Rasulayn etrafındaki bölgelerde adım adım ilerlemeye başladı. TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının ilerleyişi sırasında, bazı noktalarda çıkan sıcak çatışmalarda teröristler etkisiz hale getirildi.
SINIRA KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından teröristler, sınır hattındaki yerleşim alanlarına roket ve havanlarla saldırdı. Saldırının ardından okulların tatil edildiği ilçelerdeki hoparlörlerden halka, sınır hattına yaklaşmamaları ve toplu halde durmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Polis ve askerlerin de sınıra yakın noktalarda önlem almasıyla sivillerin sınır hattına yaklaşmaları engellendi.
TEL ABYAD SINIRINDA SESSİZLİK Gece boyu obüs, tank ve roketatarlar ile ateş altına alınan, Akçakale'nin karşısında bulunan ve teröristlerin işgalindeki Tel Abyad'da yeni gün, daha sessiz başladı. Tel Abyad ilçe merkezinde sessizlik devam ederken, kırsalındaki bölgelerde ise TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişinin sürdüğü ve izlenen güzergahtaki terör hedeflerinin imha edildiği belirtildi.
YAKLAŞIK 200 HEDEF VURULDU TSK tarafından dün saat 16.00'da başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, şu ana kadar teröristlere ait yaklaşık 200 hedef ateş altına alındı. Savaş uçakları ve obüsler ile teröristlere ait barınak, sığınak, karargah, mevzi, siper ve diğer tahkimatların tam isabetle vurulduğu öğrenilirken, yeni belirlenen hedeflerin de vurulmasına devam edildiği öğrenildi.
HEDEF, 30 KİLOMETRE DERİNLİK Sivillerin zarar görmemesi içi hassasiyetle yürütülen harekat kapsamında TSK'nın 30 kilometre derinliğe ulaşması, hedef olarak belirlendi. TSK'nın ilk etapta Tel Abyad ve Rasulayn'ı kontrol altına alıp, 30 kilometre derinliğe ulaşarak, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını roket ve havan mermilerinin menzilinden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Türk askerleri ile SMO unsurlarının ilerleyişi sırasında sivillerin yanı sıra dini mabetler ile tarihi eserlere de hassasiyet gösteriliyor.
TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFETLE KAMUFLE OLUYOR Öte yandan TSK birliklerinin ilerlediği Fırat'ın doğusundaki teröristlerin kamuflajlarını çıkararak, sivil kıyafetler giyip, kamufle olmaya çalıştığı öğrenildi. Sivillerin arasına girerek, askerlerden gizlenmeye çalışan teröristlerin, bu yöntemle hem sivillerin kentleri boşaltmasına engel olduğu hem de kendi kaçışlarını kolaylaştırdığı belirtildi.
YÜZLERCE TERÖRİST KAÇTI Harekatın başladığı saatlerden itibaren yüzlerce terörist ise silahlarını bırakarak, bölgeden kaçtı. Teröristlerin, hedeflerinin vurulmasının ardından kara harekatı ile sınırı geçen Türk askerleri ile karşı karşıya gelme korkusuyla bulundukları alanları terk ettiği öğrenilirken, örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için militanlarını ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.
HEDEF, TÜM SINIRI GÜVENLİ HALE GETİRMEK TSK, dün başlattığı ve yerli mühimmat kullandığı harekat ile 480 kilometre uzunluğundaki Fırat'ın doğusunda yer alan hattı tamamen güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen alanları teröristlerden arındırarak, sınır güvenliğini sağlamayı amaçlayan TSK, meskun mahal operasyonuyla güvenli hale gelecek alanları 2 milyon kişinin yaşayabileceği şekilde inşa etmeyi hedefliyor.
RESULAYN'DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR Resulayn'da çatışmalar aralıklarla sürdürülüyor. Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar yapılan obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı. Bugün sabah erken saatlerde de belirli aralıklarla terör örgütü mevzilerine topçu ateşi açıldı
1 ÇOCUK YARALANDI Öte yandan terör örgütü tarafından Resulayn'dan atılan havan mermisi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve isabet etti. Merminin düştüğü evde yaşayan İbrahim Kurt (14) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAMIŞLI'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR Kamışlı'da bulunan teröristler, operasyon kapsamında insansız hava araçları (İHA) ile görüntü alınmasını engellemek amacıyla farklı bölgelerde lastikleri ateşe verdi. Kamışlı'nın birçok bölgesinde sabah erken saatlerden bu yana yoğun duman görülürken, ara ara da silah sesleri duyuluyor.
TSK VE SURİYE MİLLİ ORDUSU SINIR HATTINDA Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, toplu halde sınır hattına geldi. Akçakale dışındaki üs bölgesinden çıkan, üzerinde ağır silah bulunan pikapların da olduğu konvoydaki SMO askerleri, bayrak sallayıp, zafer işaretleri yaparak, sınır hattına ilerledi. Bölge halkının sevgi gösterisinde bulunduğu SMO unsurlarının ardından ise TSK birlikleri, çok sayıda zırhlı araçla aynı güzergahtan sınır hattına ilerledi. TSK ve SMO konvoyunu bölge sakinleri uğurladı. Konvoy, Tel Abyad sınırının batısına doğru ilerlemeye başladı. Konvoydaki zırhlı araçlarda bulunan askerlerin, sınırı geçerek, Fırat'ın doğusunda yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na katılacağı belirtildi.