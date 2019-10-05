Tayland'da şelale havuzuna düşen 6 fil öldü

Tayland'da ulusal parktaki şelalenin döküldüğü havuza düşen 6 fil öldü.
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Tayland'ın başkenti Bangkok´ta bulunan Khao Yai Ulusal Parkı´nda bulunan Haew Narok şelalesinin olduğu bölgede dolaşan fil sürüsünden 2 fil şelalenin döküldüğü alana düştü.
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Tayland medyası, sürüdeki bazı fillerin düşen fillerin yardımına gittiğini; havuza düşen fillerin de arasında bulunduğu 6 filin öldüğünü; 2 filin ise kurtarma ekiplerinin yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldıklarını duyurdu.
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Yetkililer olay sonrası şelalenin kapatıldığını açıkladı.