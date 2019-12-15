Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı

Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film gibi Hayatlar' programına katılan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı diyen Karadağlı, "Baktığımızda bir filmde, bir dizide oynayan kendini oyuncu, bir filmde seslendirme yapan kendini seslendirme sanatçısı olarak görüyor. Bu da beyin ameliyatı izleyip Ben yaparım’ demeye benziyor" ifadelerini kullandı.