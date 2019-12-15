Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı
Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film gibi Hayatlar' programına katılan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı diyen Karadağlı, "Baktığımızda bir filmde, bir dizide oynayan kendini oyuncu, bir filmde seslendirme yapan kendini seslendirme sanatçısı olarak görüyor. Bu da beyin ameliyatı izleyip Ben yaparım’ demeye benziyor" ifadelerini kullandı.
Karakter inandırıcı gelmezse diziyi sevdiremezsin, sinemada farklıdır, televizyonda süreklilik önemlidir. ‘Bu rol bana yapıştı’ demeyi şımarıklık olarak görüyorum” dedi ve ekledi: “Diziler tamamen reytinge bağlı, sanatsal hiçbir şey beklememeliyiz ama sinema başkadır, dizide sürekli sıradaki gelsin der.