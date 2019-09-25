Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi

"HER ŞEYDEN ÖNCE İHTİYAÇ" - Caminin Taksim için bir ihtiyaç olduğunu, cami projesi içerisinde kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanların da planlandığını söyleyen Başkan Yıldız, “Burada ibadet etmek her şeyden önce bir ihtiyaç, bu ihtiyacı Taksim Cami karşılamış olacak. Diğer taraftan gençler için bir çekim merkezi olacak.