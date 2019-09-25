Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi
İnşaatının son durumu havadan görüntülerle gözler önüne serilen cami hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Yıl sonuna kadar camları takılmış, dış kaplamaları tamamlanmış olacak. Ekim ayı sonunda inşallah minareleri de kaplanmış olacak ve iç süslemeleri aşamasına geçilecek” dedi.
Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı caminin içi ilk kez görüntülendi.
Havadan görüntülerde caminin minarelerinde iskelelerin kurulu olduğu ve çalışmaların devam ettiği de görüldü. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadetine sunulacak olan caminin ince işçiliği için çalışmalar da sürüyor.
Bir taraftan Atatürk Kültür Merkezi onun da yapımı devam ediyor. Tamamlandığında orada sinema tiyatro, bale burada da Türk İslam Sanat eserlerinin sergilendiği atölyelerin bulunduğu bir sanat merkezi bulunduğumuz caminin altında tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde elliden fazla mermer dış kaplaması tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar dışarıyla irtibatı kesilmiş olacak yani camları takılmış olacak." dedi
"HER ŞEYDEN ÖNCE İHTİYAÇ" - Caminin Taksim için bir ihtiyaç olduğunu, cami projesi içerisinde kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanların da planlandığını söyleyen Başkan Yıldız, “Burada ibadet etmek her şeyden önce bir ihtiyaç, bu ihtiyacı Taksim Cami karşılamış olacak. Diğer taraftan gençler için bir çekim merkezi olacak.
Çünkü burası kültür ve sanat merkezleriyle donatılmış olacak. 2 bin 500 kişi rahat bir şekilde burada ibadetini yapabilmiş olacak. İnce işçilik kolay değil, hatla tezhiple süslenecek, yazılacak. Taksim’de yapılıyor o zarafette, incelikte olması gerekir. Bir kaç ay içinde içi de toparlanıp ibadete açılır” dedi.