Sürücülerin korkulu rüyası oldular! Çözüm bulunamıyor

"ESNAF DA ÇOK RAHATSIZ" "Bu durumdan çevre esnafı da oldukça rahatsız. Esnaflar bu duruma bir çözüm bulunması için defalarca şikayetlerde bulunmalarına rağmen herhangi bir çözüm bulunmadığından yakınıyorlar. Sadece kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin değil kendi müşterilerinin de sürekli bu insanların tacizine uğradığını ve bu yüzden çok sıkıntı yaşadıklarını belirten çevre esnaflarından Mehmet Çalık, şöyle konuştu: "Biz mağduruz tabii esnaf olarak burada. Arkamızdaki eski İSKİ binası beş, altı senedir yıkık ve harabe şekilde duruyor. Buraya baliciler, tinerciler sürekli dadanmış durumda. Tabii bütün esnaf da bundan şikayetçi, halk da şikayetçi. Bir şekilde bunun çözümü de bulunmadı, öyle devam ediyor hayat. Kaldıkları en büyük yer orası"