Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu!

Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin "Mahmud" olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın'ın, "Onu bulacağım" diye seslendiği videosu sosyal medyada yankı buldu.