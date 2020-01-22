Süper Lig'de ara transfer döneminde dikkat çeken imzalar
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Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...
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40. Bilal Başacıkoğlu (Orta saha) - Trabzonspor
Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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39. Gerard Gohou - Kasımpaşa
Kasımpaşa, Fildişili forvet Gerard Gohou ile 1.5 + 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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38. Andrii Boriachuk - Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor, Ukrayna`nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen forvet oyuncusu Andrii Boriachuk ile prensip anlaşmasına vardı.
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37. Cenk Gönen (Kaleci) - Aytemiz Alanyaspor
Alanyaspor, İspanya La Liga 2 ekibi Malaga ile yollarını ayıran 31 yaşındaki file bekçisi Cenk Gönen`i kadrosuna kattığını açıkladı.
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36. Konyaspor - Guilherme Sitya
İttifak Holding Konyaspor, Polonya ekibi Jagiellonia`da forma giyen Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya`yı transfer etti. 1.5 + 1 yıllığına imza atan Guilherme Sitya, İttifak Holding Konyaspor`da 12 numaralı formayı giyecek.
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35. Sinan Gümüş - Antalyaspor
Antalyaspor, İtalya`nın Genoa takımından ayrılan Sinan Gümüş`ü kadrosuna kattı. 26 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 6 aylık sözleşmeyi imzaladı.
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34. Berk Çetin (Sol bek) - Kasımpaşa
Kasımpaşa, Almanya`nın Borussia Mönchengladbach takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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33. Ivanildo Fernandes (Stoper) - Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes`i sezon sonuna kadar kiraladı.
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32. Zvonimir Sarlija - Kasımpaşa
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CSKA Moskova forması giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
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31. Veysel Sarı (Stoper) - Antalyaspor
Antalyaspor, Kasımpaşa`dan ayrılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Veysel Sarı`yı renklerine bağladı.
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30. Haydar Yılmaz (Kaleci) - Gaziantep Futbol Kulübü
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor`dan 35 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz`ı sezon sonuna kadar kiraladı.