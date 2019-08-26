Star Adam listesinde birinci
Star Adam listesinde birinci
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, dünya çapında yapılan bir yarışmada 64 rakibini sollayarak birinciliğe oturdu.
Amerika’da uluslararası Scoop TV tarafından ‘eonline’ sitesinde düzenlenen #TVsTopLeadingMan 2019 (Televizyonun star adamı) yarışmasında Can Yaman 64 starı geride bırakarak finale kaldı.
Supernatural dizisinin yakışıklı oyuncusu Jensen Ackles’e ciddi bir fark atan Can Yaman şimdilik birinci sırada yer alıyor.
Jensen Acklesaynı listede birincilik için yarışıyor.