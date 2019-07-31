Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Ankara'da sürpriz bir zirve gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı öğrenildi. Ayrıca Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretine sivil plakalı araçla gittiği görüldü.