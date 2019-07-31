Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Ankara'da sürpriz bir zirve gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı öğrenildi. Ayrıca Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretine sivil plakalı araçla gittiği görüldü.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
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EVİNDE ZİYARET
Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
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GÖRÜŞME 30 DAKİKA SÜRDÜ
Basına kapalı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi.
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SİVİL PLAKALI ARAÇ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretine sivil plakalı araçla gittiği görüldü.
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CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.