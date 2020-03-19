Son dakika haberi: Çin'de bir ilk yaşandı! İlk kez ülke içi corona virüs (covid 19) vakası görülmedi

Wei, bilim insanlarının ürettiği yeni testin bir damla kanla 15 dakikada virüs olup olmadığını belirlediğini söyledi. Bu testin sadece koronavirüs değil aynı zamanda 6 hastalığı da belirlediğinin altını çizdi. Testin henüz seri üretimine başlanmadığını ifade eden Başkonsolos Wei yakında üretime geçilmesi halinde Türkiye dahil tüm dünyaya satışının gerçekleşeceğine inandığını belirtti.