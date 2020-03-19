Son dakika haberi: Çin'de bir ilk yaşandı! İlk kez ülke içi corona virüs (covid 19) vakası görülmedi
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile (covid 19) ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmedi! ABD Başkanı Trump, ücretsiz test imkanı sağlayan tasarıyı onayladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da metro hatları kapatılıyor. Yeni tip koronavirüs, ABD Kongresine de sıçradı. İşte son gelişmeler...
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.
Wei, Çin'de salgına karşı kullanılan birçok ilaç içerisinde biri sıtma diğeri ise virütük olmak üzere iki ilacın büyük başarı sağladığını söyledi. Özellikle ilaçlardan birinin kullanıldığı hastalarda 11 gün olan iyileşme sürecini 4 güne, ateş düşürme süresini ise 4 günden 2 güne indirdiğini anlattı.
Wei, bilim insanlarının ürettiği yeni testin bir damla kanla 15 dakikada virüs olup olmadığını belirlediğini söyledi. Bu testin sadece koronavirüs değil aynı zamanda 6 hastalığı da belirlediğinin altını çizdi. Testin henüz seri üretimine başlanmadığını ifade eden Başkonsolos Wei yakında üretime geçilmesi halinde Türkiye dahil tüm dünyaya satışının gerçekleşeceğine inandığını belirtti.