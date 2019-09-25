Son Dakika... Adana'da çevik kuvvet servisine saldırı
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Adana'da polis otobüsünün geçişi sırasında yapılan terör saldırısında 5 kişi hafif yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.
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Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi
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Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.
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5 kişi hafif yaralandı
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Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.