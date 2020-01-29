Skandal uygulama! Beyaz Saray, Türk gazetecileri toplantıya almadı
Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki basın toplantısında skandal bir uygulamaya imza atıldı. Türk gazeteciler basın toplantısına alınmadı.
ABD Başkanı Donald Trump sözde Ortadoğu barış planını açıkladı. Trump ve Netanyahu’nun Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında skandal bir uygulamaya gidildi.
Türk gazetecilere ambargo uygulandı ve Beyaz Saray’daki basın toplantısına alınmadı.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.
Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki basın toplantısında skandal bir uygulamaya imza atıldı. Türk gazeteciler basın toplantısına alınmadı.
Toplantıya katılmak için akreditasyon başvurusunda bulunan Türk gazetecilere olumlu yanıt gelmedi.
Washington'da görev yapan Gazeteci Hüseyin Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı.