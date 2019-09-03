İlk yurt dışı görevine katıldı: Menzili 76 kilometreyi aşıyor

Yurt içinde Mavi Vatan, Denizkurdu, Deniz Yıldızı gibi önemli tatbikatlarda görev yapan ve yerli imkanlarla milli olarak geliştirilen hava savunma sistemlerinin test ve doğrulanmasında test yardımcısı olarak kullanılan Şimşek, ilk yurt dışı görevinde dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine de destek sağlayacak.