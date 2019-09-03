İlk yurt dışı görevine katıldı: Menzili 76 kilometreyi aşıyor
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Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, ilk yurt dışı görevine katıldı: Menzili 76 kilometreyi aşıyor
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TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Kazakistan'daki Askeri İşbirliği-2019 atışlı tatbikatında hedef uçak olarak kullanılacak.
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Havada kalma süresi 45 dakikanın üzerinde olan Şimşek, saatte 650 kilometre hıza ulaşıyor.
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Görüş hattı menzili 76 kilometreyi aşan Şimşek, 50-20 bin fit irtifalar arasında görev yapıyor.
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Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine de destek sağlayacak
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Yurt içinde Mavi Vatan, Denizkurdu, Deniz Yıldızı gibi önemli tatbikatlarda görev yapan ve yerli imkanlarla milli olarak geliştirilen hava savunma sistemlerinin test ve doğrulanmasında test yardımcısı olarak kullanılan Şimşek, ilk yurt dışı görevinde dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine de destek sağlayacak.
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Sistem, aktif radar kesit artırıcı ve pasif lens ile radar güdümlü görevlerde, jet motoru ve "sıcak burun" ile ısı güdümlü füze sistemleri tarafından takip edilebiliyor.
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ava savunma sistemlerinin izleme ve atış eğitimlerinde kullanılan sistem, pnomatik fırlatıcı ile piste ihtiyaç duymadan karadan veya gemi platformlarından kalkış yapabiliyor, vurulmadığı durumlarda tekrar kullanılabilmesi için paraşütle karaya veya denize inebiliyor.
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Menzili 76 kilometreyi aşıyor
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Şimşek, özgün yazılımlara sahip uçuş kontrol sistemi ve yer kontrol istasyonuyla uçuş öncesi veya uçuş sırasında tanımlanabilen rota ve manevraları tam otonom olarak gerçekleştirebiliyor.
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Sistemde bulunan radar iz artırıcı ve jet motoruyla hava aracının radar güdümlü ve kızıl ötesi güdümlü füze sistemleri tarafından takibi mümkün oluyor.
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Akustik Skor Kaydedici Sistem ile atış yapılan silahla Şimşek hava aracı arasında oluşan mesafe ölçülüyor ve yer kontrol istasyonuna gerçek zamanlı olarak aktarılıyor.
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Bu sistem sayesinde, yapılan atış eğitiminin başarısı anlık izlenebiliyor.
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Havada kalma süresi 45 dakikanın üzerinde olan Şimşek, saatte 650 kilometre hıza ulaşıyor. Görüş hattı menzili 76 kilometreyi aşan Şimşek, 50-20 bin fit irtifalar arasında görev yapıyor.
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TUSAŞ, hedef uçak sistemlerinin satışı yanında, müşteri ihtiyaçlarının hizmet yoluyla karşılanmasına yönelik de çözümler sunuyor.