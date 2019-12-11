Şeyma Subaşı: Nafakamın yetmeme ihtimali var mı?

“Namaz kılıyorum” demiştin, bıraktın mı? - "Annemle babam namazında niyazındadırlar. Ben Allah’a çok inancı olan biriyim, böyle yetiştirildim. Melisa’yı da böyle yetiştiriyorum. Kuran’ı okudum. İçki içmiyordum, namaza başladım. (Hamileyken) Kocaman karnım vardı, ayaklarımı kaldırarak abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum."