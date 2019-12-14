Şeyma Subaşı: Bir koca, 3 çocuk ve evimde oturmak istiyorum

Burcu ile gerçekten çok yakındık. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami'deydim, 'bana destek olur musun' dedi. Ben de story'lerime falan koydum. Ama dürüst olmak gerekirse, bana karşı geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın. Beraber Maldivler'e gitmiştik. Oteli falan o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı. Yaşam tarzlarımızdan dolayı ayrıldık diyebiliriz. Ben enerjisel çok uyuz bir tip olabilirim, o tarz insanlar için... Baskın karakterim... Benim gibi bir karakterin arkadaşı olmak yorabilir. Çok enerjim var...