Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, kızlarıyla servet değerinde tatil
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Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, kızlarıyla geçirdikleri keyifli anları sosyal medya takipçileriyle paylaşıyor.
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Popçu Berkay, eşi ve kızlarıyla Maldivler'de tatil yapıyor. Geceliği 27 bin 500 TL olan lüks bir otelde konaklayan Şahin Ailesi, bir haftalık tatil için 192 bin lira ödeyecek.
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Yeni çıkardığı İki Hece şarkısıyla beklediği başarıya ulaşan popçu Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile Maldivler Adası'nda tatil yapıyor.
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Ailesile keyifli zaman geçirebilmek için kesenin ağzını açan Şahin, ailesiyle Maldivler'in en ünlü otelinde konaklıyor.
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Ünlü çiftin kaldıkları otel, tropikal bahçeler ve bembeyaz bir kumsala sahip özel bir ada üzerinde. Şahin çifti, kendi havuzu olan odada 24 saat özel hizmet alıyor ve bunun için gecelik 4 bin 600 dolar yani 27 bin 500 TL ödüyor.
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Ailesiyle 1 hafta bu otelde kalacak olan Berkay, bunun için 192 bin 500 TL'yi gözden çıkardı. Berkay, Arda Turan ile olan davasının ilk duruşmasında aylık gelirini bin lira olarak açıklamış, sonra sadece teliflerden 200 bin lira kazandığı ortaya çıkmıştı.