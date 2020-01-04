Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, kızlarıyla servet değerinde tatil

Ünlü çiftin kaldıkları otel, tropikal bahçeler ve bembeyaz bir kumsala sahip özel bir ada üzerinde. Şahin çifti, kendi havuzu olan odada 24 saat özel hizmet alıyor ve bunun için gecelik 4 bin 600 dolar yani 27 bin 500 TL ödüyor.