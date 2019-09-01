Seren Serengil'den kötü haber
Hamile olan Seren Serengil bebeğini düşürdü
Seren Serengil ile Yaşar İpek geçtiğimiz yıl evlenmişti. Üç düğün yapan çift mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıkladı.
İki taraftan şok iddialar ortaya atılırken Serengil'in SHOW TV'nin sevilen programı 'Hey Canlı'ya yaptığı açıklamalar magazin gündemini sarsmıştı.
Serengil'in şok ifadelerinden sonra Yaşar İpek de, tüp bebek tedavisi sırasında kendisinin kandırıldığını ifade etmişti.
Serengil, gece saatlerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.
Eşi Yaşar İpek ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'den üzücü haber geldi. Dün akşam hastaneye kaldırılan Serengil bebeğini kaybetti.