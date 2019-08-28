Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanacak mı? Seren Serengil ve Yaşar İpek hakkında ilk kez konuştu
KARDEŞİNİ ALDIRMALARA KADAR GİDEN BİR HİKAYEMİZ VAR- Anne ve kız kardeşin benimle probleminin ve uğraşma nedeninin herkes Yaşar'la ilgili olduğunu düşünse de konu maalesef beni istememe durumu değildi çünkü ben Yaşar'la beraber olmadan bir yıl önceden gazete magazin denilen sosyal medya sayfasında bana ve aileme hakaret ediliyordu ve her gün yapılıyordu.
Sonra Yaşar benim hayatıma girdi. Ben hapise atıldım bu kadın yüzünden insan ne menfaati olursa olsun ne samimiyeti olursa olsun üvey de olsa ağabeyinin karısı olmuşum bu kadınla olan görüşmesini kesmesi gerekirdi yanak yanağa fotoğraflar koyuyorlar altına da Yaşar'ın annesi 'Allah sizi şeytanlardan korusun yazıyor' o şeytan da benim...
AİLEME VE BANA İFTİRALAR ATTILAR- Bu süreç devam etti iki yıl fake hesaplardan hepinizinde farkında olduğunuz gibi aileme bana iftiralar hakaretler devam etti benim kocam hakkını yiyemem hep yanımda durdu o da ben söylediğim için değil kendi gördüğü için ne düğünüme ne nişanıma gelemediler uzun bir süre Yaşar konuşmadı..
Ama sonra annesidir yine barıştı işte ondan sonra ne olduysa oldu daha önce de çocuk sürecimizde yine kavga edip annesi yüzünden gitmişti ve tedavi sürecimi yarıda bırakmıştım hatırlarsanız şimdi de çocuk sahibi olmaya çalışıorum yine aynı çabalar gösteriliyor .. Ben bugün tedbir kararı aldırdım.
Konuyla ilgili Yaşar İpek'ten de açıklama geldi. SnobMagazin'e konuşan Yaşar İpek, "Boşanıyoruz. Avukatım şu an adliyede Seren Serengil'e boşanma davası açıyor. Boşanma konusunda kesin kararlıyım. Sevdim, hem de çok sevdim. O da beni çok sevdi ama olmadı, yapamıyoruz. Baba olurum, bebeğime de bakarım" dedi.
Konuyla ilgili Yaşar İpek'ten de açıklama geldi. SnobMagazin'e konuşan Yaşar İpek, "Boşanıyoruz. Avukatım şu an adliyede Seren Serengil'e boşanma davası açıyor. Boşanma konusunda kesin kararlıyım. Sevdim, hem de çok sevdim. O da beni çok sevdi ama olmadı, yapamıyoruz. Baba olurum, bebeğime de bakarım" dedi.