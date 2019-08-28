Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanacak mı? Seren Serengil ve Yaşar İpek hakkında ilk kez konuştu

AİLEME VE BANA İFTİRALAR ATTILAR- Bu süreç devam etti iki yıl fake hesaplardan hepinizinde farkında olduğunuz gibi aileme bana iftiralar hakaretler devam etti benim kocam hakkını yiyemem hep yanımda durdu o da ben söylediğim için değil kendi gördüğü için ne düğünüme ne nişanıma gelemediler uzun bir süre Yaşar konuşmadı..