Selin Ciğerci eşinin ayak parmaklarını öptü, sosyal medya altüst oldu
Sosyal medyada Ciğerci'nin bu hareketine olumlu olumsuz yorum yağdı. Kimileri "Aşk böyle bir şey işte" yorumlarını yaparken, çoğu da "Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var" dedi. Bazı takipçileri de Selin'in ayaklarını öptüğü sırada telefonuyla oynayan Gökhan Çıra'nın olaya tepkisizliği dikkatini çekti.
"BEN SEVDİKLERİM İÇİN BUNU DÜŞÜNMEM" Kendine gelen tepkilere cevap veren şarkıcı, "Aşık olduğum hiçbir şeyinden tiksinmediğim adamın ayaklarını öptüm, öperim de. Sevmediğim bir adamın ayaklarını öpmedim. Ayrıca benim kocam futbolcu, ayaklarıyla para kazanıyor. Ben sevdiklerim için bunu düşünmem, Herkes kocasını, evladını severken böyle şeyler yapar. Enazından ben öyleyim" dedi.
DEMET AKALIN ATEŞ PÜSKÜRDÜ "Özellikle size diyorum ünlü isimler. Takipçi kazanmak uğruna bunları gençlerin önüne koydunuz göklere çıkardınız" diyerek Ciğerci'nin videosunu paylaşan bir kullanıcıya Demet Akalın'dan tepki gecikmedi. Akalın, "Takipçi kazanmak gibi bir niyetim yok bana söylüyorsunuz! Bana karşı bir terbiyesizliği, saygısızlığı yok! Ben kimseye 'Alın başınızın tacı edin' demiyorum! İnsanların sevgisini kendileri kazanıyor. Benim 'zorla sevin' çabam yok!" dedi.