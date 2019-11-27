Selin Ciğerci eşinin ayak parmaklarını öptü, sosyal medya altüst oldu

"BEN SEVDİKLERİM İÇİN BUNU DÜŞÜNMEM" Kendine gelen tepkilere cevap veren şarkıcı, "Aşık olduğum hiçbir şeyinden tiksinmediğim adamın ayaklarını öptüm, öperim de. Sevmediğim bir adamın ayaklarını öpmedim. Ayrıca benim kocam futbolcu, ayaklarıyla para kazanıyor. Ben sevdiklerim için bunu düşünmem, Herkes kocasını, evladını severken böyle şeyler yapar. Enazından ben öyleyim" dedi.