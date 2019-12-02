'Libidosu düşük' demişti... Anında cevap verdi

Senaryodaki kavga sahnesi yüzünden çıkan tartışmada Selen Soyder, Can Yaman’ı “Biraz kontrollü oynar mısın, biraz yavaş gelir misin?” diye uyarınca olanlar olmuştu. Bu sözlere sinirlenen Yaman ise “Kolaysa gel de sen oyna” demiş. Soyder de, oyuncuya doğru konuşmasını söylüyor. Bu sözlerle ortam iyice gerilince, çift kahve fincanlarını fırlatıp, olayın büyümesine sebep olmuştu.