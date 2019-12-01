Sedat Doğan’ın açıklamaları olay olmuştu... Ve Işın Karaca konuştu
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Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, kızı Mia’nın babası Sedat Doğan’ın sosyal medyada eski eşi Tuğrul Odabaş’ı tehdit etmesiyle ilgili “Bir şey söylemeyeceğim. Bu benimle alakası olan bir şey değil.
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Benim savaşım değil artık bu. Herkesin kendi savaşı. Mia da her şeyi biliyor. Her şeyi konuşuyoruz” dedi.
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Karaca, “Tuğrul Bey, Mia ile fotoğraflarını paylaşmaya devam edecek mi?” sorusuna ise “Birlikte altı buçuk yıl geçirdiler. Elbette edecek” yanıtını verdi.