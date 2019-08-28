Şarkıcı İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddaname hazırlandı

Derici'nin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüphelinin ise eylemini ikrar ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelinin ses sanatçısı olan müştekiye yönelik aynı suç işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda mesaj attığı, evine gitmek suretiyle müştekiye aşık olduğunu ve müştekiyi sevdiğini belirterek müteselsilen cinsel tacizde bulunduğu anlaşılmıştır." denildi.