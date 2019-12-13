Sapık Harvey Weinstein'a şok: 25 milyon dolarlık uzlaşma
Hollywood'un ünlü yönetmeni Harvey Weinstein'a cinsel taciz davası açan 70 kadından 30’uyla 25 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda anlaşıldı.
METOO HAREKETİ SES GETİRMİŞTİ
Hollywood'un ünlü yönetmeni Harvey Weinstein, 2 yıl önce, aralarında Angelina Jolie, Salma Hayek, Uma Thurman gibi ünlülerin de bulunduğu 70'ten fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.
Büyük ses getiren bu skandal, dünya çapında #MeToo (Ben de) isimli kadın hareketini başlatmış, taciz mağdurları seslerini çıkarma cesaretini bulmuştu.
Tutuksuz yargılanan ve elektronik kelepçeyle salıverilen Weinstein ve iflas halindeki şirketinin kurulu, 70 kadından 30’uyla 25 milyon dolar tazminat ödeme konusunda geçici olarak anlaştı.
Hakkındaki iddiaları hiçbir zaman kabul etmeyen yönetmen, tazminat ödediği kişilerin suçlamalarından sorumlu tutulmayacak