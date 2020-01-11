Eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden Elif: Dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın

Tedavi gördüğü hastaneden kendi isteğiyle taburcu olan ve başka doktorlara gidip umut arayan Elif Kesler, boşanma davası açtığı tutuklu eşiyle ilgili olarak, "Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Dünyamı karartı. Beni bu hale düşüren, ışığa hasret kalsın" dedi.