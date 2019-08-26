Rusya'dan çok konuşulacak açıklama!

Rusya'da ay başında askeri birlikte bir nükleer patlamanın gerçekleşmiş ve olayda 5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.
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Olayın ardından Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurmuştu.
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Nükleer kaza sonrası çok konuşulacak bir açıklama daha geldi.
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CNN Türk'ün haberine göre, patlamanın füze motor denemesi sırasında gerekleştiği belirtilmişti.
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CNN Türk'ün haberine göre, patlamanın füze motor denemesi sırasında gerekleştiği belirtilmişti.
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Rusya Savunma Bakanlığı ise kaza sonrası yaptığı açıklamada radyasyon oranının normal kaldığını belirtmiş ancak kuzey Rusya'daki Severodvinsk kent yetkilileri seviyede ufak bir artış olduğunu ifade etmişti.
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Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu ayın kuzeyindeki bir roket motoru testi sırasında meydana gelen bir kazadan sonra test numunelerinde stronsiyum, baryum ve lantan radyoaktif izotoplarının bulunduğunu ifade edildi.
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Greenpeace ise radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını söylemişti.
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Reuters'ın son dakika haberine göre olayla ilgili bir açıklama daha geldi.
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Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen kazanın ardından yeni radyoaktif izotoplar tespit edildiğini duyurdu.