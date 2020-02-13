Rusya, Türkçe paylaşımla mesaj vermek istedi, baltayı taşa vurdu!
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Türkiye rejim güçlerini gözlem noktalarının ötesine atmak için operasyonlarına devam ederken, Rusya-ABD hattında da karşılıklı atışma başladı. ABD'den gelen "Saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasına Rusya Büyükelçiliği, AA'nın Washington yönetiminin YPG'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp 'Takdiri size bırakıyoruz' dedi. Cevap ise arşivlerden geldi.
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ABD'nin İdlib'deki son saldırıları üzerine Türkiye'nin yanında konumlanması Rusları rahatsız etti.
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ABD yönetiminin İdlib ekseninde Türkiye'ye desteğini açıklamasının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yana getirilmiş iki fotoğraf "takdiri size bırakıyoruz" mesajı ile paylaşıldı.
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Fotoğrafların ilkinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun resmi ve "bu saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadesi bulunuyordu.
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İkinci resimde ise Pentagon'un YPG kontrolündeki 10 bin kişilik terörist grup için bütçe talebine dair Anadolu Ajansı'nın hazırladığı grafik yer alıyordu.