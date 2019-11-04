Bu haber dünya gündemini sarstı: Rusya S-400'leri kapattı

ABD TEST ETTİ Debka, bu hafta Rusya'nın Suriye'deki iç savaşa 'müdahale ettiği' 2015 yılından bu yana ilk kez bir Amerikan B-52 bombardıman uçağının Hmeim Üssü yakınlarında uçtuğunu hatırlattı. Siteye göre ABD'nin bu hamlesinin arkasında, S-400'lerin 'devre dışı' kalıp kalmadığını kontrol etmek yatıyor.