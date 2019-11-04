Bu haber dünya gündemini sarstı: Rusya S-400'leri kapattı
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İsrail basını, Rusya'nın Suriye'de konuşlandırdığı S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığını öne sürdü. Moskova iddiaya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.
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Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine konuşlandırdığı S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin tamamını devre dışı bıraktığı iddia edildi.
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İsrailli Debka sitesi, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hmeim Hava Üssü'nde bulunan S-400'lerin 'sessiz sedasız' devre dışı bırakıldığını yazdı.
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Debka, yaklaşık 3 ay önce de Masyaf'taki Rus üssünde bulunan S-400'lerin devre dışı bırakıldıklarını duyurmuştu.
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GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ
Haberde Rusya'nın S-400'leri 'kapama' kararının ardında çeşitli nedenler olabileceği yorumu yapıldı. Site, kapama kararının mali nedenlerle alınmış olabileceği belirtilirken, kararın bahsi geçen hava savunma sistemlerinin tahliyesine hazırlık anlamına gelebileceği de vurgulandı.
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PAZARLAMA TAKTİĞİ
Haberde Rusya'nın S-400'leri yabancı ülkelere ihraç edebilmek için Suriye'de 'görücüye çıkarttığı', kampanyasında başarılı olunca da sistemleri kapatma kararı aldığı iddiasına da yer verildi.
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ABD TEST ETTİ
Debka, bu hafta Rusya'nın Suriye'deki iç savaşa 'müdahale ettiği' 2015 yılından bu yana ilk kez bir Amerikan B-52 bombardıman uçağının Hmeim Üssü yakınlarında uçtuğunu hatırlattı. Siteye göre ABD'nin bu hamlesinin arkasında, S-400'lerin 'devre dışı' kalıp kalmadığını kontrol etmek yatıyor.
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Amerikan Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz haftalarda Kaliningrad'ta da benzer bir hamleye imza atmıştı.
(Habertürk)