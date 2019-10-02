Rusya, S-500 hava savunma sistemlerinin tüm testlerini tamamladı
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Rusya’nın en önemli hava savunma sistemi projesi S-500’lerin Suriye’deki testlerinin de başarıyla geçtiği iddia edildi.
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Rusya’da yayın yapan İzvestiya Gazetesi, bazı askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde S-500 hava savunma sistemlerinin tüm testlerinin başarıyla tamamlanarak ordu tarafından kabul aşamasına geldiğini okuyucularını aktardı
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Buna göre testler sırasında sistemlerde yaşanan her ayrı sorun giderildi. Rusya’nın Suriye’de bulunan üslerinde gerçekleşen testler ise sistemlerin son testleri oldu. Suriye’deki son testlerini başarıyla geçen S-500 hava savunma sistemleri artık Rusya Savunma Bakanlığı’nın kabul aşamasına geldi.
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Hava Kuvvetleri eski Başkan Yardımcısı Korgeneral Aitech Bizhev, sistemlerin test aşaması hakkında bilgi vererek, “Sadece böyle bir çalışma modu eksiklikleri tespit etmemize izin veriyor. Bundan sonra, tüm arızalar ve sorunlar tespit edilerek ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor” dedi.
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Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalararası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500’ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip.Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalararası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500’ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip.
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600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500’ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilen S-500’ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip.
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S-500 hava savunma sistemi uzay araçlarını bile vurabiliyor. İşte Türkiye’nin üretimine katılmayı planladığı S-500 hava savunma sisteminin ayırt edici özellikleri:
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AYNI ANDA 10 HEDEF
S-500 Prometey ya da “Prometheus” halihazırda Rus savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştiriliyor. Askeri terminolojideki tam ismi ise “55R6M Triumfator-M” olarak biliniyor.
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S-500 5. Jenerasyon yüzdeyden-karaya hava savunma sistemi ve temel hedefleri arasında kıtalararası balistik füze, (ICBM) hipersonik seyir füzeleri ve avcı-bombardıman uçakları bulunuyor.
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Yalnızca savaş uçakları değil istihbarat, erken uyarı, kontrol ve jamming uçaklarına karşı da hava savunması sağlayabiliyor.
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600 km etkili balistiksavar füzelere, 400 km etkili etkin hava savunma kapasiteli S-500’ler aynı anda 10 balistik süpersonik hedefe angaje olup kilitlenebiliyor.
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S-400’LERLE ENTEGRE
S-500’lerin sahip olduğu hipersonik seyir füzeleri 5 mach’tan daha hızlı uçaklar ve uzay araçlarını yok edebiliyor. Dolayısıyla sistem 200 km yüksekliğe kadar tam etkinlikle hedeflerini yok edebiliyor
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S-500’ler son derece hızlı mobilize edilebilir ve hızlı konumlandırılabilir durumdalar. Mobil füze fırlatma rampaları kullanılarak etkin kılınacak olan sistem S-400'e de entegre olarak çalışabilecek.
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KAPASiTESi PATRIOT’UN ÇOK ÜSTÜNDE
ABD’nin Türkiye’ye satmak istediği Patriot hava savunma sistemlerinden farklı olarak S-500’ün menzil, irtifa ve etkinlik açısından çok daha güçlü yönleri bulunuyor ancak en belirgin farklılık tepki süresinde ortaya çıkıyor.
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S-500’lerin hedef algılama ve kilitlenme süresi 4 saniye ancak bu süre Patriot sisteminde 90 saniyeye çıkıyor. 600 kilometre menzile sahip olması, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı anda tespit ederek vurabilmesi ve süpersonik füzelerin savaş başlıklarını etkisiz hale getirebilmesi gibi özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda S-500, ABD’li Patriot 3'ün üstünde özelliklere sahip.