Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz
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Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün Su-57 hem Su-35'i göstereceğiz
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugün katılacağı Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’da Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının gösterileceğini söyledi.
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Rus Başbakan Yardımcısı Borisov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenecek MAKS-2019'a katılacak olan Türk lider Erdoğan'a hangi uçakların tanıtımının yapılacağı soruldu.
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Borisov söz konusu sorular karşısında, "(Erdoğan'a) hem Su-57 hem Su-35'i göstereceğiz" dedi.
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Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Türkiye'ye sevk edilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "(Türkiye uçakların) satışlarının yapılıp yapılmayacağı ihtimali gösterime bağlı olacak, birazcık bekleyin" cevabını verdi.
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Su-57, Rusya'nın, radar sistemlerinden gizlenebilen ve tüm özellikleri henüz açıklanmamış olan beşinci nesil savaş uçağı.
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Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Söz konusu uçakların seri üretimine yeni geçildi.
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Su-35 ise dördüncü nesil savaş uçakları grubunda yer alıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı.
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FUAR ALANINI BİRLİKTE İNCELEDİLER-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan ile Putin, SU57 savaş uçağını da beraber inceledi.