Rus model Viktoria Odintcova: Ronaldo bana mesaj attı ama yüz vermedim

Odintcova ayrıca, "Telefon rehberimdeki en ünlü isim Lewis Hamilton. En son 15 Kasım'da yazmıştı. Doğum günümü kutladı. Sadece arkadaşız. Ara sıra mesajlaşıyoruz, o kadar. Zaten yarışlara çok sık gidemiyorum." ifadelerini kullandı.