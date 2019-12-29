Rus model Viktoria Odintcova: Ronaldo bana mesaj attı ama yüz vermedim
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İngiliz basınına konuşan Rus model Viktoria Odintcova çarpıcı iddialarda bulundu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını söyleyen Rus model fakat kendisine yüz vermediğini belirtti.
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Viktoria Odintcova, Juventus forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını söyledi. Odintcova, ancak Ronaldo'ya yüz vermediğini öne sürdü.
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34 yaşındaki Viktoria Odintcova, "Çok uzun zaman önceydi... Ronaldo bana mesaj atmıştı. 'Merhaba, nasılsın?' yazmıştı. Cevap vermeden sildim" dedi.
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Rus model, o dönem Manchester United forması giyen Ronaldo ile münasebetinin daha ileriye gitmediğinin altını çizerek şu anda Georgina Rodriguez ile birlikte olan yıldız oyuncu hakkında daha fazla konuşmak istemedi.
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Odintcova ayrıca, "Telefon rehberimdeki en ünlü isim Lewis Hamilton. En son 15 Kasım'da yazmıştı. Doğum günümü kutladı. Sadece arkadaşız. Ara sıra mesajlaşıyoruz, o kadar. Zaten yarışlara çok sık gidemiyorum." ifadelerini kullandı.
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Viktoria Odintcova, Brezilyalı futbolcu Neymar ile olan arkadaşlığına değindi.
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Model, "Neymar'la iletişim halindeyiz. Kendisi zaten Lewis Hamilton'ın yakın arkadaşı. Hamilton vasıtasıyla tanışmıştık. Sıradan bir insan. Instagram üzerinden mesajlaşıyoruz." dedi.