Reynmen eski mesleğini açıkladı!

'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları milyonlarca dinlenen Reynmen, yaptığı her paylaşım ve açıklamayla gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen "Eskiden pazarcı mıydın?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.