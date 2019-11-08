Resulayn’da teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı

Yapılan araştırmada terör örgütünün askeri bir üssü andıran sözde akademisinde teröristlere her türlü eğitimin verildiği belirlendi. İdare binasının yanı sıra teröristlerin eğitim gördüğü büyük salonların yer aldığı sözde akademide, terör örgütü elebaşı ile görüşlerinin anlatıldığı kitapların yer aldığı bir de kütüphane bulundu. Teröristlerin spor ve silah eğitimi aldığı bölümlerin ortaya çıkarıldığı bölümde aynı zamanda zorla silah altına alınarak eğitim gören çocuk ve diğer teröristlerin eğitim sonunda diplomalarının verilerek mezuniyet töreni yapılan alan bulunduğu da görüldü. Alanın teröristler tarafından ışıklandırılarak ses sistemi ile donatıldığı ve sözde akademide geceleri de teröristlere eğitim verildiği belirlendi.