Resti çekti: Daha fazla kaybedemeyiz

ABD lideri Donald Trump'ın "Düşmanlığını devam ettirirse her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya" tweetiyle seslendiği Kuzey Kore'den gelen yanıt, uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla duyuruldu.
ABD lideri Donald Trump'ın "Düşmanlığını devam ettirirse her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya" tweetiyle seslendiği Kuzey Kore'den gelen yanıt, uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla duyuruldu.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağ kolu Kim Yong Chol, 'sabırsız' ve 'yaşlı adam' olarak tanımladığı ABD Başkanı Donald Trump'ın son yorumlarının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.
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Resmi haber ajansı KCNA'nın dünyaya servis ettiği habere göre, eğer Trump garip yorumlarına devam ederse Kuzey Kore lideri Kim de görüşlerini değiştirebilir.
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Kim Yong Chol, son üç yıl içerisinde birçok kez nükleer savaşın eşiğine gelip daha sonra tarihi buluşmalara imza attıkları ABD'ye "Daha fazla kaybedemeyiz" cümlesiyle seslendi.
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Pyongyang'dan yapılan açıklamada ayrıca Trump'ın Pazar günü kullandığı ifadeler 'yakışıksız' ve 'tehlikeli' olarak da tanımlandı.
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ABD Başkanı Trump, Pazar günü "Kim düşmanlığını devam ettirirse her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya" demişti. Trump, Twitter hesabından peş peşe mesajlar paylaştı:
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"Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imzaladı.
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Kim Jong-un, ABD Başkanı ile olan özel ilişkisini geçersiz kılmak veya kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmek istemez.
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Kuzey Kore, Kim Jong-un'un önderliğinde muazzam ekonomik potansiyele sahip ancak söz verildiği gibi nükleer silahlardan arındırılması gerekiyor. NATO, Çin, Rusya, Japonya ve tüm dünya bu konuda birleşti!"
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Eski istihbarat yetkilisi General Kim Yong-chol, Pyongyang'ın temsilcisi olarak Haziran 2018'de Kim'in mektubunu iletmek üzere Washington'ı ziyaret etmişti.
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Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlanan Kim Yong-chol, mektubu sunduktan sonra ABD lideriyle birlikte objektifler poz vermişti.
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Daha sonra müzakerelerin çıkmaza girmesinden sorumlu tutulup çalışma kampına gönderildiği yönünde haberler dolaşan yönetici, bir yıl sonra Kuzey Kore lideriyle birlikte bir sanat etkinliğinde görülmüştü.
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Kuzey Kore medyasında yayımlanan görüntülerde Kim Yong-chol, Kim Jong-un'un solunda oturmuştu. İkili arasında üç kişi daha vardı.
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Kim Yong-chol, Kuzey Kore ve ABD liderleri arasında müzakerelerin başlamasında önemli rol oynamış bir isim.
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Yaz mevsiminde füze testlerine yeniden başlayıp dünyayı korkutan Kuzey Kore, Pazar günü 'çok önemli yeni bir test'in görüntülerini dünya ile paylaştı.
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Kuzey Kore, testin gerçekleştiği tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı'nı kapatacağına dair daha önce ABD'ye söz vermişti.
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Yarımadanın batı kıyısındaki bir test alanındaki denemenin başarılı sonuçlandığını belirten Pyongyang, tatbikatta ne tür bir mühimmatın kullanıldığını ise açıklamadı.
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Resmi haber ajansı KCNA, son testin Kuzey Kore'nin yakın gelecekte stratejik konumunu değiştireceğini ileri sürüyor.
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ABD'ye rest çeken Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma maddesinin artık müzakere masasında olmadığını söylüyor.
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Pyonyang yönetimi, Aralık ayı başında ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilecek 'Noel hediyesi'nin müzakerelerin sonucuna bağlı olduğunu açıklamıştı.
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Kuzey Kore, ABD lideri Trump'ı 2020 başkanlık seçimleri öncesinde zaman kazanmak için 'oyalama taktiği' uygulamakla suçluyor.
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Aralık başında ikinci kez kutsal dağ Paektu Dağı'nın zirvesine beyaz atıyla çıkan Kuzey Kore liderinin görüntüleri, beklendiği gibi gündemin tepesine tırmanmıştı.
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Aralık başında ikinci kez kutsal dağ Paektu Dağı'nın zirvesine beyaz atıyla çıkan Kuzey Kore liderinin görüntüleri, beklendiği gibi gündemin tepesine tırmanmıştı.
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Uluslararası gazetecilerin alınmadığı gezide çılgın lider Kim, 'Kim hanedanlığının ana yurdu' Paektu Dağı'nın zirvesindeki gölün önünde poz verdi.
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Karlı zirvedeki at gezisinin en geniş açılı fotoğrafında, Kim'le birlikte 13 isim göze çarpıyor. Kuzey Kore liderinin önemli kararlar almadan dağa çıktığı biliniyor.
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Resmi medya, Kim'in Ekim ayında çekilen at sırtındaki pozlarını 'dünyayı hayretler içinde bırakacak ve Kore devrimini ileri taşıyacak büyük bir operasyonun habercisi' olarak yorumlamıştı.
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Reuters haber ajansına göre, uzmanlar, Kim'in dağa çıkmasının, nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle baskı altında olan Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımlara meydan okumasını simgelediğini söylüyor.
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California'daki Uluslararası Middlebury Enstitüsü'nden Kuzey Kore uzmanı Joshua Pollack, ziyaretin 2020'de Kuzey Kore'den gelebilecek hamleler için bir beklenti doğurduğuna dikkat çekiyor.
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Kim, 2017 sonunda Kuzey Kore'nin en büyük kıtalararası balistik füzesini denemesinden birkaç gün sonra ve Güney Kore'yle diyalog açılımında bulunduğu yeni yıl konuşmasından önce yine bu dağa çıkmıştı.
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NK News'dan Kuzey Kore uzmanı Rachel Minyoung Lee ise, Kim'in dağa çıkışıyla ilgili haberlerde devlet medyasında kullanılan dile gönderme yapıyor:
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"Kim, büyük kararlar alma alma arifesinde olabilir. Kim'in Paektu'ya çıkışı ve at sırtındaki fotoğrafları azami propaganda etkisi yaratacak bir şekilde yeni bir mit olarak sunuluyor."
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Reuters'a göre bazı uzmanlar ise Kuzey Kore'nin bir uzay programı başlatma olasılığından söz ediyor. Bu uzmanlar, Kuzey Kore'nin ekonomik ve teknolojik kapasitesini yansıtacak bu adımın kıtalararası füze denemelerinden daha az 'kışkırtıcı' olacağını savunuyor.
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Sıra dışı lider Kim Jong-un, yine Ekim ayı başında artık yeryüzünün her yerinde füze ateşleyebileceğini dünyaya ilan etmişti. Kuzey Kore resmi ajansının paylaştığı denizaltı füze görüntüleri, dünyayı dehşete düşürmüştü.
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BBC, Japon Denizi'ne düşen füzenin gökyüzünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan iki kat fazla yükseğe çıktığını bildiriyor. Son iki yılda ilk kez bir Kuzey Kore füzesi Japonya'ya bu kadar yakın bir noktaya düşmüş oldu.
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Kuzey Kore, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlayabileceğini açıkladıktan bir gün sonra Wonsan limanı yakınlarından söz konusu füzeyi fırlattı.
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Yerel saatle sabah 07.00'de yüksek açıyla ateşlenen Pukguksong-3'ün denizden fırladığı an, oldukça ürkütücü. Söz konusu Pukguksong tipi füzeler, en son 2016'da denenmişti.
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Kuzey Kore analisti Ankit Panda, "Eğer Pukguksong-3 normal bir açıyla fırlatılsaydı, Japonya'nın dört ana adasına ve Japon Denizi'nin ortasından Güney Kore'nin tamamına ulaşabilecekti. Bu test, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerleyişini dondurmak için neden büyük çaba göstermesi gerektiğinin de altını çiziyor" diyor.
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Füze denemesinden saatler sonra başkent Pyongyang'ın yaklaşık 40 kilometre yakınlarında bir deprem oldu.
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Washington merkezli Ulusal İlgi Merkezi'nden Harry Kazianis, "Kuzey Kore görüşmeler başlamadan önce müzakere pozisyonunu açık etmek istiyor" ifadesini kullanıyor.
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Bir diğer görüş ise, Güney Kore'nin ABD'den satın aldığı F-35 jetlerini uçurmasına füze testiyle yanıt verildiği.
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Kuzey Kore, bir süredir durdurduğu füze testlerine bu yılın ortalarında yeniden başladı.
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Resmi haber ajansı KCNA, Ağustos ayında Japon Denizi'ne doğru ateşlenen füzeler açık bir şekilde gerçek savaşa uygun olduğunu bildirdi.
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KCNA'ya konuşan Kuzey Kore lideri Kim ise, fırlatılan füzelerin ABD-Güney Kore tatbikatına bir uyarı olduğunu söyledi.
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Kim, karşı çıktıkları tatbikatın başlamasından hemen sonra gerçekleşen test için 'yeterli bir uyarı' yorumunu da yaptı.
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KCNA'nın paylaştığı görseller arasında, füzenin isabet ettiği noktada gerçekleşen patlamanın görüntüsü vardı.