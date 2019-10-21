Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
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Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.
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Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.
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Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.
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Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.
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Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.
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Daha önce de görüntülenmişti
YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.
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YPG/PKK örgütünün Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmaları Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülenmişti.
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Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı