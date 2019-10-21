Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Daha önce de görüntülenmişti YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.