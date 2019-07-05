Emiri yıkan kaçışın arkasında koruma mı var? İşte İngiliz basınının iddiası...

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum’un eşi Prenses Haya’nın saraydan kaçış sebebine ilişkin iddialar artıyor. İngiliz basını, "İngiliz bir koruma görevlisi ile yakın arkadaşlığının kocasını şüphelendirdiği" gerekçesiyle "hayatından endişe eden" Prenses Haya’nın ülkeyi terk ettiğini yazdı.