PKK/YPG, Tel Abyad'daki kiliseyi karargah olarak kullanmış

DEAŞ DA EĞİTİM MERKEZİ OLARAK KULLANMIŞ PKK/YPG'nin karargahına dönüşen kilisenin eklentilerini oluşturan odaların, daha önce de yaklaşık 1,5 yıl Tel Abyad'ı işgal eden terör örgütü DEAŞ tarafından eğitim merkezi ve hücre olarak kullanıldığı belirlendi. Kilisenin odalarında, halen terör örgütü DEAŞ'ın amblemlerinin ve o dönem tahtalara yazılan yazıların durduğu görüldü.