Pelin Batu, CHP'yi överken yine rezil oldu!

CHP’liler, İsviçre Montrö’de çekilen videoyu Ankara-Gölbaşı diye internette pazarladı!
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Görüntüleri gerçek sanan Pelin Batu üzerine atladı. Ailesi diplomat olduğu için dünyada gezmedik ülke bırakmayan Pelin Batu, babasının kemiklerini sızlattı.
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Canlı yayınlarda yaptığı garip hareket ve açıklamalarla sık sık gündem olan Pelin Batu, bu kez Twitter paylaşımıyla alay konusu oldu.
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İsviçre'nin Montrö kentindeki yılbaşı hazırlıkları "İşte Ankara- Gölbaşı" diye tanıtıldı. CHP'liler Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı.
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İsviçre Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerini bir Twitter kullanıcısının, "Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş" yazarak paylaştığı görüntüye balıklama atlayan Pelin Batu, sosyal medyanın diline düştü.
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Diplomat kızı Pelin Batu da videoya sahip çıktı. Paylaşırken "Hayatın büyüsü" yorumunu yaptı. Sosyal medya yıkıldı.
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Yurt dışında da yaşayan Batu bir başka kullanıcının, "Bu yer neresi bilginiz var mı?" sorusuna ise "Gölbaşı, Ankara" cevabını verdi.