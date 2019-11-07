Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Vatandaş ucuza kullanabilecek
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2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan bilgiye göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma modeline geçmeye hazırlanıyor. Kurulacak talep yönetim sistemiyle, talebin az olduğu dönemlerde vatandaş, otoyol ve köprüleri daha ucuza kullanacak.
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2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği “dinamik fiyatlandırma” ile ilgili çalışmalara başlayacak.
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VATANDAŞ KÖPRÜ VE OTOYOLLARI UCUZA KULLANABİLECEK
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Talebin yoğunluğuna göre ücretler artırılarak ya da azaltılarak esnek hale getirilirken, vatandaşların talebin daha az olduğu dönemlerde, köprü ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor.
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Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.
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PARK ET BİN SİSTEMİ YAYGINŞACAK
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Çalışmaya ilişkin raporda, “Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanılırken, aynı zamanda
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“Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek ve park-et-bin ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecek." denildi.