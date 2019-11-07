Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Vatandaş ucuza kullanabilecek

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği “dinamik fiyatlandırma” ile ilgili çalışmalara başlayacak.