Operasyonun haberi yetti; YPG'liler mevzileri boşalttı

Operasyon sinyalinin ardından hendek ve mevzi açma çalışmalarını hızlandıran teröristler, Amerikan askerlerinin çekilmeyi duyurmasıyla daha önceleri kazdıkları hendek, mevzi ve tünellerden çekildi. Bölgede yalnız kalan teröristler, her gün nöbet tuttukları mevzilerinden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye'nin güvenli bölge haline getirmeyi planladığı Menbiç sınırı ve Fırat'ın doğusunda teröristler tarafından hendek ve mevziler iş makineleriyle açılmıştı.