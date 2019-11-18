'Ölümsüz sevginin' fotoğrafı! 75 yaşında gelinlik giyip düğün fotoğrafı çektirdi

FOTOĞRAFA BAKIP HASRET GİDERİYOR Uysal'ın kızı Emel Biz de babasının henüz 42 yaşındayken öldüğünü, annesinin hep kendileri için mücadele ettiğini dile getirdi. Annesinin tarlalarda çalışıp, hayvanlara bakarak kendisini üniversitede okuttuğunu belirten Biz, "Annem bizi en iyi şekilde yetiştirmek için çok mücadele verdi. Babamın fotoğrafını elinde tutup gelinlikle fotoğraf çektirince hepimiz mutluluktan ağladık. Çeyiz sandığında sakladığı fotoğraf her zaman baş ucunda" diye konuştu.