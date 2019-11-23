Emre Aşık'tan suç duyurusu: Yağmur annesine kiralık helikopterle gitti

Emre Aşık ise bu süreçte diğer kurduğu 'Emolya' şirketini Yağmur Aşık'a devretti. Meryem A.'nın adına kayıtlı 3 lüks dairesi vardı. Bu evleri alma tarihi de Yağmur Aşık'ın iş avansı çektiği tarihlere denk geliyordu. Meryem A.'nın bu süreçte edindiği mal varlığı, yurt içi ve dışı gezileri, lüks araçlar kullanması ve 3 evi de aynı tarihlerde alması, sebepsiz zenginleşme ve dolandırıcılığın açıkça göstergesiydi.