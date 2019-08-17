Oğullarının öldüğüne inanamayıp kendileri de kalp masajı yaptı
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Adana'da serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki Suriyeli İbrahim Merri, bir müddet sonra suda çırpınmaya başlayıp gözden kayboldu. Ailesinin çağırdığı su altı polisi tarafından gölden çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika kalp masajı yapılan genç, maalesef hayata döndürülemedi. Oğullarının öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte 6 yıl önce Adana'ya gelen İbrahim Merri (18), annesi Suphiye ve babası Ahmed ve kardeşleri ile birlikte Seyhan Baraj Gölü kenarına pikniğe gitti. Bir süre sonra Merri serinlemek için göle girdi ancak yüzerken birden batmaya başladı.
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Merri'nin yardım istemesi üzerine önce yakınları şaka yaptığını zannettiler. Durumun ciddi olduğunu fark edince de göle girip kurtarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar.
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Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra olay yerine su altı polisi geldi. Dalgıç polisler gencin boğulduğu yerde göle girerek arama başlattı. Yapılan aramada bir süre sonra genç bulunarak botla kıyıya çıkartıldı.
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Karaya getirilen gencin kalbinin çalıştırılması için hemen sağlık ekipleri müdahaleye başladı. Sağlık ekipleri bir süre kalp masajı yapıp gencin duran kalbini çalıştırmaya çalışırken diğer taraftan da damar yolu açılarak ilaç verildi.
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Sağlık ekipleri uzun süre değişerek kalp masajı yaptı ancak onlar yorulunca su altı polis ve itfaiye ekipleri de sırasıyla kalp masajı yaptı. Bir polis de takılan serumu tuttu.
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Yaklaşık 25 dakika kalp masajı yapılsa da gencin duran kalbi bir türlü çalıştırılamadı. Ekipler daha sonra gencin öldüğünü belirledi.Bu durumu gören gencin babası Ahmed Merri, ekiplerin yanına gelip devam etmesini istedi. Ancak ekipler gencin öldüğünü söyleyince baba, oğluna kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre masaj yapan baba, ekipler tarafından alındı.
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Bu durumu gören gencin babası Ahmed Merri, ekiplerin yanına gelip devam etmesini istedi. Ancak ekipler gencin öldüğünü söyleyince baba, oğluna kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre masaj yapan baba, ekipler tarafından alındı.
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Daha sonra da anne, oğlunun yanına gelip kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı.
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Ancak nefes almadığını görünce yüzünü sevip öperek gözyaşlarına boğuldu. Ekipler anneyi güçlükle oğlunun yanından ayırdı.
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Baba son bir kez daha oğlunun yanına geldi ve kalp masajı yapıp kalbinin atıp atmadığını eliyle kontrol ettikten sonra başından ayrıldı.
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Bu anlara tanıklık eden herkes gözyaşları içinde olanları izledi. Gencin kardeşleri ve diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu.
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Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.