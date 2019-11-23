Neredeyse birebir portre çizen sokak ressamı: Nikolay Yarakhtin
Nikolay Yarakhtin, Saint Petersburg sokaklarında birinci sınıf bir işçilikle, 28 yıl boyunca sadece bir kalem kullanarak farklı yüzlerdeki her eşsiz detayı boş tuval üzerine aktarıyor.
"Portre yapmak yaklaşık bir saatimi alıyor. Müşterilerim beni beklerken heyecan dolu yüzlerini görmek beni çok mutlu ediyor ve bana oldukça ilham veriyor." diyor Yarakhtin.
Söz konusu portre çizimleri olduğunda gereken yetenek ve yıllar süren pratikler de göz ardı etmeyelim
Farklı çizim tekniklerine sahip birçok sanatçıdan portre çizimlerine aşina olsak da, Rus sanatçı Nikolay'ın portrelerindeki ince detaylara muazzam