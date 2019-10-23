Musk'un başı 'Escobar'larla dertte

Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın ailesi, ABD’li mucit Elon Musk’a dava açmaya hazırlanıyor.
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Gerekçe ise Musk’ın alev silahını, Escobar’ın para yakma alışkanlığından’ esinlenerek ürettiği iddiası.
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80’li yıllarda, dünyada zehir pazarının yüzde 80’ini yöneten Kolombiyalı uyuşturucu karteli Medellin’in lideri Pablo Escobar’ın ağabeyi Roberto Escobar, teknoloji milyarderi Elon Musk’a savaş açtı.
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BD’li mucidin ürettiği alev silahlarını, kardeşinin ‘para yakma alışkanlığından’ esinlenerek ürettiğini iddia eden ağabey Escobar, “Geçen yıl masaya oturduğumuz mühendisleri bizim fikrimizi çaldı. Bizim sayemizde alevli silahlardan haksız kazanç elde etti” ifadelerini kullandı.
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1989’da Forbes dergisinin dünyanın en zengin 7’nci insanı seçtiği Pablo Escobar, uyuşturucudan elde ettiği parasını bankaya yatıramıyordu.
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Milyonlarca doları uçağıyla başka ülkelere yolluyor, gömüyor ya da yakıyordu.
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Escobar hakkındaki bilinen çarpıcı efsane, firardayken ailesiyle sığındığı bir dağ yamacında o dönem 8 yaşında olan kızı Manuela üşümesin diye 2 milyon doları yakması oldu.
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TESLA'DAN HİSSE İSTEDİ
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Musk’a ateş püsküren ağabey, “Milyarder oldun diye havaya girme. Biz kardeşimle 20 milyar doları 2 haftada kazanırdık. Sen daha bebekken biz dünyayı yönetiyorduk” ifadelerini kullandı.
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Musk’tan 100 milyon dolar ya da şirketi Tesla’dan hisse talep eden Escobar, istedikleri yerine getirilmediği takdirde, işadamına dava açacağını söyledi.
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1993 yılında öldürülen baron, haftada 420 milyon dolar kazanıyordu. Aklayamadığı için paralarını toprağa gömüyor, kimi zaman da yakıyordu.