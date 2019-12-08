'Mucize Doktor'un 'Açelya'sı yatak pozuyla sosyal medyayı salladı
Daha önce 'Aşk-ı Memnu', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi başarılı dizilerde boy gösteren Hayal Köseoğlu yeni sezonda da 'Mucize Doktor' dizisinde izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Dizide tatlı gıcık bir karakter olan Açelya'ya hayat veren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla da çok konuşuluyor.
Sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Köseoğlu, yatak pozlarıyla büyük beğeni topladı.
Oyuncunun, bu cesur karelerine beğeni ve yorum yağdı.
Kullanıcılar, Köseoğlu'nun paylaşımlarına ''Gözlerin güzelliğine bak ya!'', ''Sarışın güzeli'', ''Çok güzelsin kız Açi!'' ve ''Madonna gibi kadın'' şeklinde yorumlar yapıyor.