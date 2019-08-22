MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah

"Seri imalat olarak MPT-55 ve MPT-76 haricinde yoğun üretimini yaptığımız MP-5 silahı var. MP-5'i hem yurt içi siparişçilere veriyoruz hem de yurt dışına sevk ediyoruz." diyen Gümüş, "Yurt dışı olarak kısa vadede söyleyebileceğimiz Ukrayna'ya 2 bin adet gönderdik, 2 bin adet daha göndereceğiz. Yine MP-5'ten 400, 700, 1000 gibi rakamlarda birçok ülkeye ihracatımız gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.