Mine Tugay'dan iddialı paylaşım

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
2 / 10
Tugay, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
3 / 10
Pencerede çekilen karesini takipçileriyle paylaşan oyuncu, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mine Tugay'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
4 / 10
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde InStyle dergisine kapak olmuştu.
5 / 10
"İÇİMDE HEP BİR AİLE ÖZLEMİ VAR"
Tugay, "Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna, "İçimde bir aile özlemi hep var. Hazır hissediyorum ama ömrümü beraber paylaşacağım kişi nerelerde, henüz onu bilmiyorum" cevabını vermişti.
6 / 10
"RAKAMLARLA İLGİLENMİYORUM"
Oyuncunun yaşı olmadığını belirten Tugay, "Sizin yaş almakla aranız nasıl?" sorusuna ise, "Benim yaş almakla aram çok iyi ve aslında rakamlarla ilgilenmiyorum" yanıtını vermişti.
7 / 10
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Tugay'ın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.