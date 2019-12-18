Milli Muharip Uçağı, 2027 yılı başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek

2023'TE İLK PROTOTİPİN ŞEKLİNİ GÖRECEĞİZ" Dünyadaki ve Türkiye´deki havacılık çalışmalarını ifade eden Can, Milli Muharip Uçağı Projesi'ne ilişkin bilgiler de verdi. Can, şunları söyledi: "Milli Muharip Uçağı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bir projesi. Bizim alt yüklenicimiz TUSAŞ. TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor.