Metrobüs'te kız çocuğuna taciz!

Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli metrobüstekiler tarafından yakalandı. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirilen şüpheli ihbar üzerine durağa gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız ve yanında bulunan annesi şüpheliden şikayetçi oldu.